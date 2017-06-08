Роснефть и Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы начали добычу нефти на месторождении в бассейне реки ореноко

Работы ведутся в рамках совместного предприятия “Петровиктория”, где “Роснефти” принадлежит 40 процентов. Сейчас на начальном этапе разработки добывается около 800 баррелей в день. Но стороны рассчитывают в скором времени выйти на уровень в 400 тысяч баррелей ежедневно. Общие запасы месторождения оцениваются в 15 миллиардов баррелей, что составляет почти пятую часть всех нефтяных резервов латиноамериканской республики. И хотя с начала апреля в Венесуэле обострилась внутриполитическая обстановка, по заявлению представителя “Роснефти”, это никак не отразилось на ходе работ.
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