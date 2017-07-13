Росимущество выставило на торги издательство «Детская литература»

По Редактор -
21:54
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Издательство “Детская литература” будет приватизировано – “Росимущество” выставит на торги 100 процентов его акций, начальная цена торгов 120 миллионов рублей, при этом на актив накладывается ряд ограничений: сохранение портфеля деятельности, доля выпуска книг и квалифицированного персонала.

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Редактор

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