Росимущество выставило на торги издательство «Детская литература»

Издательство “Детская литература” будет приватизировано – “Росимущество” выставит на торги 100 процентов его акций, начальная цена торгов 120 миллионов рублей, при этом на актив накладывается ряд ограничений: сохранение портфеля деятельности, доля выпуска книг и квалифицированного персонала.
СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА
Оставайтесь на связи
230ФанатыМне нравится
230ПодписчикиЧитать
350ЧитателиЧитать
47ПодписчикиПодписаться
Услуги
Мониторинг СМИ
Что такое мониторинг СМИ? Мониторинг СМИ - способ получения открытой информации о рынках, брендах, компаниях, персоналиях, общественно-политических процессах и событиях. Правильный выбор источников и непрерывность поиска гарантируют...
Тематические обзоры
Материалы, предоставляемые Агентством WPS, могут использоваться только для внутренних исследовательских и аналитических целей. Любое воспроизведение, опубликование, последующая передача в эфир или публичный показ могут...