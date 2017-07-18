“Росавиация” назвала лидеров по задержке международных чартерных рейсов – чаще всего откладывали вылеты компании “Ай Флай”, “ВИМ Авиа” и “Ямал”. “Росавиация” начала проводить мониторинг авиаперевозчиков в конце весны после скандалов вокруг “ВИМ Авиа” – компания задерживала рейсы на двое суток, иногда просто отменяла вылеты. От действий перевозчика пострадали больше 30 тысяч человек, после этого в “Росавиации” пообещали следить за всеми нерегулярными рейсами, а к нарушителям применять штрафные санкции вплоть до запрета чартеров. По данным ведомства, из 3,5 тысяч чартеров, совершенных авиакомпаниями в июне, более чем на 2 часа задержали каждый 10-ый. Тройку антилидеров возглавляет “Ай Флай” – из 215 рейсов каждый пятый вылетал со значительной задержкой, “ВИМ Авиа” так и не выполнила обещание исправить ситуацию – ее 55 чартеров вылетели не вовремя. Последний в тройке “Ямал” – он задержал всего 4 рейса, правда и чартеров у него в июне было не так много.