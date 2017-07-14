Росатом увеличила выручку по МФСО более чем на 5 процентов

Группа компаний “Росатом” в 2016 году увеличила выручку по МФСО более чем на 5 процентов по сравнению с 2015 годом. основной рост выручки пришелся на продажу электроэнергии, выручка от зарубежных заказов достигла 5 миллиардов долларов. Также по итогам прошлого года на 5 процентов увеличились активы “Росатома”, их стоимость превысила 3 триллиона рублей.
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