Росатом увеличила выручку по МФСО более чем на 5 процентов

Группа компаний “Росатом” в 2016 году увеличила выручку по МФСО более чем на 5 процентов по сравнению с 2015 годом. основной рост выручки пришелся на продажу электроэнергии, выручка от зарубежных заказов достигла 5 миллиардов долларов. Также по итогам прошлого года на 5 процентов увеличились активы “Росатома”, их стоимость превысила 3 триллиона рублей.