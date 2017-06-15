Красноярский машиностроительный завод объявил аукцион на реконструкцию и техническое перевооружение своего производства

Красноярский машиностроительный завод, один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов, объявил аукцион на реконструкцию и техническое перевооружение своего производства. Начальная цена контракта 400 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах, сообщает “Интерфакс”, принимаются до 30 июня, а аукцион назначен на 10 июля. В 2011 году правительство России приняло решение модернизировать производственную базу Красмаша для выпуска тяжелых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет.