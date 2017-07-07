РФПИ и Банк развития Китая создадут нвестиционный фонд на 10 миллиардов долларов

Около 10 миллиардов долларов – таков объем инвестиционного фонда, который создадут РФПИ и Банк развития Китая. Соглашение было подписано в рамках визита в Москву Председателя КНР Си Цзиньпина. Еще 850 миллионов долларов китайских инвестиций пойдут на внедрение новых технологий и развитие цифровой экономики. Договор подписал ВЭБ. Также объявлена и дата начала работы газопровода “Сила Сибири”: первые поставки пойдут с 20 декабря 2019 года.

Алексей МИЛЛЕР, председатель правления “Газпрома”: В течение ближайших нескольких лет уровень потребления газа в Китае выйдет на уровень 200 миллиардов кубометров газа. И без сомнения, речь пойдет и уже в настоящее время идет о новых контрактах на поставку российского газа в Китай.

По итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина объявлено, что Китай и Россия намерены усилить взаимодействие и координацию в международных делах, в частности по Северной Корее. Также в совместном заявлении говорится, что стороны будут расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере и сообща отстаивать порядок на международном рынке нефти. Кроме того, как сказал Путин, “Газпром” и китайская CNPC продолжают согласование параметров поставок российского газа в Китай по западному маршруту.