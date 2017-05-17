Регистрация посадочного талона в самолет по смартфону

Регистрация по смартфону. Столичные аэропорты готовы к нововведению августа этого года. Минтранс хочет упростить пассажирам путь до самолета. Планируется, что электронный билет можно будет показать без распечатки. За рубежом электронные посадочные талоны действуют уже десять лет. В России – на стадии эксперимента. И еще предстоит решить, что делать с требованием о наличии штампа о прохождении досмотра.
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