Регистрация посадочного талона в самолет по смартфону

По Редактор -
15:37
0
17

Регистрация по смартфону. Столичные аэропорты готовы к нововведению августа этого года. Минтранс хочет упростить пассажирам путь до самолета. Планируется, что электронный билет можно будет показать без распечатки. За рубежом электронные посадочные талоны действуют уже десять лет. В России – на стадии эксперимента. И еще предстоит решить, что делать с требованием о наличии штампа о прохождении досмотра.

Подпишись на новости этой тематики!

Подписка на выпуск позволит непрерывно быть в курсе публикаций СМИ по интересующим вас вопросам. Это дает полный контроль над ситуацией. Будь на шаг впереди конкурентов.

Узнать больше
ПОДЕЛИТЬСЯ
Редактор

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ