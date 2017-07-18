Разработка бортовых систем нового российского дальнемагистрального самолета

По Редактор -
12:39
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Компания “Термодинамика” приступила к разработке бортовых систем нового российского дальнемагистрального самолета. Как сообщили сегодня в холдинге, к концу этого года будут готовы чертежи шасси, топливного кислородного оборудования. Производить самолет будут российские и китайские авиастроители. Широкофюзеляжный лайнер 5-го поколения рассчитан на 300 пассажиров, он сможет совершать беспосадочные перелеты на десятки тысяч километров. На крыло самолет должны поставить в 2020 году.

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Редактор

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