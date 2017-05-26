Растет интерес иностранных инвесторов к российским активам

По Редактор -
18:33
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Интерес иностранных инвесторов к российским активам растет – так, они выкупили почти 2/3 евробондов государства и “Транспортно-лизинговой компании”. Чуть менее 40 процентов облигаций пришлось на отечественных покупателей. Интерес к 7-летним бумагам оказался столь высоким, что спрос превысил ожидания более чем в 3 раза, это, в свою очередь, позволило понизить ориентир доходности и разместиться по нижней границе диапазона, который был установлен на уровне, едва превышающем 5 процентов. Общая сумма этого размещения составила полмиллиарда долларов.

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Редактор

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