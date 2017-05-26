Растет интерес иностранных инвесторов к российским активам

Интерес иностранных инвесторов к российским активам растет – так, они выкупили почти 2/3 евробондов государства и “Транспортно-лизинговой компании”. Чуть менее 40 процентов облигаций пришлось на отечественных покупателей. Интерес к 7-летним бумагам оказался столь высоким, что спрос превысил ожидания более чем в 3 раза, это, в свою очередь, позволило понизить ориентир доходности и разместиться по нижней границе диапазона, который был установлен на уровне, едва превышающем 5 процентов. Общая сумма этого размещения составила полмиллиарда долларов.
СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА
Оставайтесь на связи
147ФанатыМне нравится
139ПодписчикиЧитать
159ЧитателиЧитать
48ПодписчикиПодписаться
Услуги
Мониторинг СМИ
Что такое мониторинг СМИ? Мониторинг СМИ - способ получения открытой информации о рынках, брендах, компаниях, персоналиях, общественно-политических процессах и событиях. Правильный выбор источников и непрерывность поиска гарантируют...
Тематические обзоры
Материалы, предоставляемые Агентством WPS, могут использоваться только для внутренних исследовательских и аналитических целей. Любое воспроизведение, опубликование, последующая передача в эфир или публичный показ могут...
Аналитика
Что такое мониторинг Аналитика? Аналитика тесно связана с Мониторингом СМИ, так как, заказывая мониторинг, заказчик получает большой объем релевантной структурированной информации. Часто она бывает нужна...