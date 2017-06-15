Расходы по выполнению государственных работ и услуг у Большого театра составили 5 миллиардов

Почти 5 миллиардов рублей составили расходы по выполнению государственных работ и услуг у Большого театра по итогам прошлого года. Данные проверки, представленные Счетной палатой, показали, что программа выполнена на 100 процентов объема бюджетных ассигнований, при этом кредиторская задолженность не увеличилась, а дебеторская – 233 миллиона рублей – связана с переносом на текущий год срока выполнения работы по административному зданию театра, которое сохраняется как объект культурного наследия. В настоящее время идет работа по регистрации прав на имущественный комплекс театра, в ведении которого 15 земельных участков и десятки объектов недвижимости.
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