Путин внес ФГУП «Охрана» Росгвардии в перечень стратегических предприятий

По Редактор -
12:39
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Владимир Путин сегодня подписал указ о внесении Росгвардии в перечень стратегических предприятий, до этого в списке было несколько сотен оборонных и сырьевых компаний, все они производят для страны продукцию стратегического значения. Росгвардия же орган федеральной исполнительной власти, который был создан год назад для обеспечения государственной и общественной безопасности.

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Редактор

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