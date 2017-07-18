Путин внес ФГУП «Охрана» Росгвардии в перечень стратегических предприятий

Владимир Путин сегодня подписал указ о внесении Росгвардии в перечень стратегических предприятий, до этого в списке было несколько сотен оборонных и сырьевых компаний, все они производят для страны продукцию стратегического значения. Росгвардия же орган федеральной исполнительной власти, который был создан год назад для обеспечения государственной и общественной безопасности.