Продажи SIM-карт МТС в Москве в минувшую пятницу выросли в 2 раза, в Поволжье почти в 5 раз – об этом агентству РНС сообщил представитель компании. По его словам, также вырос спрос на услугу смены оператора с сохранением номера. Пресс-служба “Вымпелкома” от комментариев отказалась. В минувшую пятницу в сети “МегаФон”и “Йота” произошел массовый сбор, некоторые абоненты остались без связи. Причиной неполадок “МегаФон” назвал ошибку программного обеспечения.