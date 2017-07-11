Презедент в столице Урала. Такого “КамАЗа” мир еще точно не видел

В столицу Урала президент приехал на открытие выставки ИННОПРОМ-2017, а также, чтобы обсудить насущные региональные вопросы, которых, судя по жалобам жителей во время “прямой линии” накопилось немало.

Такого “КамАЗа” мир еще точно не видел – беспилотный автомобиль оснащен системой ультразвука и технического зрения, проще говоря, он сам определяет светофоры, разметку и дорожные знаки. Сейчас проект под названием “Шаттл” проходит тестовый режим, но уже через несколько лет в его планах совершить настоящую революцию в транспортной системе. А эти “Ласточки” уже неотъемлемая часть Московского центрального кольца, они не только быстрые, но и “умные”, благодаря системе онлайн-мониторинга. Уральская промышленность – локомотив российской экономики, но на встрече с исполняющим обязанности губернатора президент спросит не о производственных рекордах, а зарплате рабочих.