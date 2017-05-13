Правительство утвердило план повышения уровня занятости инвалидов

По Редактор -
12:29
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Правительство утвердило план повышения уровня занятости инвалидов на период до 2020 года. По распоряжению премьера Медведева увеличивается ответственность руководителей регионов, которых обязали каждый год до 1 марта представлять в Минтруд информацию о ходе реализации этого плана. В общей сложности обеспечить работой предстоит порядка 2 миллионов человек или половину людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста. Подчеркивается, что комплексный подход к системе занятости и социальной защиты инвалидов применяется в России впервые.

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Редактор

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