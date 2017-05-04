Последний год стал тяжелым для аптечной сети “36,6”

По Редактор -
12:38
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Убыток компании за последние двенадцать месяцев вырос в девять раз и составил 10 миллиардов рублей. Так компания заплатила за расширение производства. В прошлом году сеть провела слияние с фирмой А5, а также приобрела активы одной из американских компаний, работающих в России. Число аптек “36,6” увеличилось почти вдвое, но треть всех магазинов оказалась нерентабельной. И сейчас аптечный ритейлер начал процесс оптимизации: убыточные магазины вскоре будут закрыты.

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Редактор

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