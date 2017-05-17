Почта России переходит на IT-систему логистики

По Редактор -
15:37
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Посылка по оптимальному маршруту. Просчитывать путь доставки будет не по старинке сотрудник почтамта, а компьютер. В единой сети 82 региональных филиала, тысяча сортировочных узлов, 42 тысячи почтовых отделений. До конца года система заработает по всей стране и позволит сократить и время доставки отправлений, и затраты почтового ведомства.

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Редактор

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