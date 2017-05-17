По оценкам Минэкономразвития, этим летом не стоит ждать крепкого рубля

Максим Орешкин прогнозирует курс доллара на уровне 62 – 65 рублей. По словам министра, и восстановление спроса, и сильный рубль уже начинают проявляться в виде роста импорта. Его пик придется на июль – август, на этот же период приходятся выплаты дивидендов иностранным акционерам российскими компаниями и это должно усилить спрос на валюту.
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