По оценкам Минэкономразвития, этим летом не стоит ждать крепкого рубля

Максим Орешкин прогнозирует курс доллара на уровне 62 – 65 рублей. По словам министра, и восстановление спроса, и сильный рубль уже начинают проявляться в виде роста импорта. Его пик придется на июль – август, на этот же период приходятся выплаты дивидендов иностранным акционерам российскими компаниями и это должно усилить спрос на валюту.