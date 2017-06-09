Платформа онлайн-обучения Coursera привлекла 64 миллиона долларов инвестиций – это позволит развивать образовательные программы в течение более одного года, отмечается в сообщении компании. Общий объем вложенных в проект средств превысил 130 миллионов долларов, а, по экспертным оценкам, стоимость платформы сейчас составляет полмиллиарда.