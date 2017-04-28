Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на прошлой неделе в Красноярске высказал мнение, что платежный баланс России значительно снизится уже во 2-3 кварталах года, что приведет к ослаблению рубля. Он напомнил, что министерство заложило в базовый вариант прогноза ослабление национальной валюты к концу года до 68 рублей за доллар при снижении цены на нефть до 40 долларов за баррель. Если цены на нефть останутся на текущем уровне, то, по мнению министра, доллар на конец года будет стоить от 62 до 63 рублей.
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