Планируемые реконструкции станции Сургут

По Редактор -
21:08
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Корпорация “Эра индустрии” проведет подготовительные работы по реконструкции станции “Сургут”, расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе. Заказчик “Российские железные дороги”. Начальная цена договора, сообщает “Интерфакс”, почти 370 миллионов рублей. Работа должна начаться в мае 2017 года, а закончиться в январе 2018-го. Корпорация “Эра индустрии” зарегистрирована в Санкт-Петербурге и занимается капиталовложениями в уставные капиталы и венчурным инвестированием.

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Редактор

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