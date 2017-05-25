Планируемые реконструкции станции Сургут

Корпорация “Эра индустрии” проведет подготовительные работы по реконструкции станции “Сургут”, расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе. Заказчик “Российские железные дороги”. Начальная цена договора, сообщает “Интерфакс”, почти 370 миллионов рублей. Работа должна начаться в мае 2017 года, а закончиться в январе 2018-го. Корпорация “Эра индустрии” зарегистрирована в Санкт-Петербурге и занимается капиталовложениями в уставные капиталы и венчурным инвестированием.