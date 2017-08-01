Philip Morris отсудил у налоговых органов более 5,5 миллионов рублей

Табачные фабрики Philip Morris в Ленинградской области и в Краснодарском крае отсудили у налоговых органов более 5,5 миллионов рублей – Арбитражный суд Москвы признал не соответствующим Налоговому кодексу решение налоговой инспекции о доначислении более 2 миллионов рублей налога на прибыль за 2014 год фабрики “Филип Моррис Ижора”. Фабрике “Филип Моррис Кубань” было доначислено почти 3 миллиона рублей налога на прибыль за 2012-2014 годы, а также НДФЛ в размере полумиллиона рублей. Это решение также было признано недействительным.