Отчет Сбербанка в апреле

Посмотрим на акции российских компаний. Вчера было много корпоративных отчетов. “Сбербанк” показал в апреле чистую прибыль чуть более 52 миллиардов рублей. “Сбербанк” себя чувствовал неплохо – плюс 3 процента. О хорошем не будем говорить, сразу, может быть, такой осторожный взгляд от аналитиков “Велес Капитал” озвучим: они нейтрально оценивают результаты “Сбербанка” и говорят о том, что увеличение чистой прибыли было вызвано, в основном, нетипично низкими операционными и налоговыми расходами, не исключено, что сохранится высокий уровень расходов на резервы в мае. Есть такая точка зрения.