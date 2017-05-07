Осенью 2017 года в Тюмени откроется новый логистический комплекс

По Редактор -
17:51
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Он, сообщает ТАСС, создается на базе существующих производственных помещений, которые при поддержке властей региона реконструируются компанией “Тюменьлогоцентр”. Объем инвестиций в проект составил 1,5 миллиарда рублей. Монтажом оборудования займется подразделение X5 Retail Group.

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Редактор

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