“Омский завод транспортного машиностроения” 1 сентября откроет на предприятии базовую кафедру наноинженерии Омского государственного технического университета

Как сообщили сегодня в руководстве компании, уже в этом году на курс наберут 35 студентов. “Омсктраншмаш” начал разрабатывать для “Росатома” механизмы, которые должны работать при высоких температурах и повышенной радиации. Предприятию необходимы специалисты в этой области Обычные вузы инженеров такой специализации не готовят.