“Омский завод транспортного машиностроения” 1 сентября откроет на предприятии базовую кафедру наноинженерии Омского государственного технического университета

По Редактор -
13:52
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Как сообщили сегодня в руководстве компании, уже в этом году на курс наберут 35 студентов. “Омсктраншмаш” начал разрабатывать для “Росатома” механизмы, которые должны работать при высоких температурах и повышенной радиации. Предприятию необходимы специалисты в этой области Обычные вузы инженеров такой специализации не готовят.

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Редактор

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