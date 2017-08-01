“Омский завод транспортного машиностроения” 1 сентября откроет на предприятии базовую кафедру наноинженерии Омского государственного технического университета

Как сообщили сегодня в руководстве компании, уже в этом году на курс наберут 35 студентов. “Омсктраншмаш” начал разрабатывать для “Росатома” механизмы, которые должны работать при высоких температурах и повышенной радиации. Предприятию необходимы специалисты в этой области Обычные вузы инженеров такой специализации не готовят.
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