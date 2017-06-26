Общение с судебными приставами будет доступно через единый портал гос услуг

По Редактор -
23:07
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Судебные приставы планируют начать общаться с населением посредством электронного кабинета на едином портале государственных и муниципальных услуг. Правда, при этом гражданам будет оставлено право самим выбрать способ информирования. Таким образом, сообщают РИА Новости, в ведомстве хотят сократить издержки, ведь госслужба отправляет более 360 миллионов бумажных уведомлений, и если умножить это количество на стоимость почтовой рассылки, то получается сумма порядка 11 миллиардов рублей.

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Редактор

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