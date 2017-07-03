Объем наличности в России увеличился в прошлом году на 271 миллиард рублей

Это около 6,5 процентов в годовом выражении. По большей части рост обеспечили банкноты, а монеты прибавили немногим больше 6 миллиардов. При этом Центробанк отмечает, что его расходы на печать и чеканку значительно выросли – почти на треть. В прошлом году они приблизились к 10 миллиардам рублей. Среди причин эксперты называют повышение стоимости материалов – цинка, стали, никеля и хлопка. К тому же ЦБ потратился на развитие инфраструктуру и подготовку станков к выпуску новых купюр номиналом 2000 и 200 рублей. Тем не менее наличные деньги в России стремительно теряют популярность. По оценке регулятора, они обеспечивают около 20 процентов всех денежных операций, и только за первые три месяца этого года оборот по картам приблизился к 13 триллионам рублей, это на 18 процентов больше, чем за тот же период 2016-го. При этом количество операций увеличилось на треть и превысило 5 миллиардов.