Незаконную свалку ликвидируют в Пушкине

В Пушкино на прошлой неделе закрыли незаконную свалку. Горы строительных и бытовых отходов росли в пойме реки Клязьма.

Тревогу подняли местные жители и блоггеры. Несколько постов в соцсетях – и мусорные кучи начали разбирать.

– Березовая роща у реки Клязьма. Когда-то живописное место превратилось в большую свалку. Сюда горами свозили бетонные блоки, деревянные поддоны, части железного забора и другой строительный мусор. Рядом – вагончики для рабочих и железная дорога, это Ярославское направление, перегон Мытищи – Пушкино. Здесь по федеральной программе идет строительство дополнительного четвертого пути.

Жители ближайшего микрорайона Звягино наблюдали, как по ходу стройки разрасталась свалка. Помимо строительного мусора, сюда стали вываливать грунт и бытовые отходы.

Игорь ЛИСИЦЫН, местный житель: Под этими залежами грунта находится бытовой мусор, который выбрасывали, видимо, те люди, которые не хотели платить за вывоз на специальные полигоны.

– Местный житель Игорь Лисицын рассказывает: на полигон должны были вывозить и весь строительный мусор. Для этого у подрядчиков были и средства, и техника.

Игорь ЛИСИЦЫН: Ну, видимо, может быть, там не справлялись, и для этого придуман был резерв, куда можно было временно чистый грунт складывать. Это было вот здесь вот, передо мной. Этого места им оказалось мало, они обещали, что это все вывезут, “простите, мы выходим из графика”, они нас слезно умоляли не мешать им этот грунт здесь вываливать. Но так как они это не делали, мы продолжали писать жалобы.

– По словам жителей, подрядные организации менялись, никто ничего не убирал, а мусора становилось больше. Люди стали публиковать посты о свалке в интернете. На это отреагировали инспекторы Госадмтехнадзора, которые мониторят соцсети.

Антон ГЕРАСКИН, старший административно-технический директор Госадмтехнадзора: Вызывали “РЖДстрой”, и они дали пояснения, что на данном участке за территорию отвечает полностью подрядная организация СК “Ремпуть”. Мы вызвали “Ремпуть” и применили к ним меры административного воздействия и выдали предписание на устранение нарушений, чем они сейчас и занимаются.

– Кроме того, компанию “Ремпуть” оштрафовали на 100 тысяч рублей. Представители заказчика РЖД поясняют: с подрядчиком провели работу, строительство четвертого пути и всей инфраструктуры продолжается, и мусор должны убирать, а не возводить новые бетонные горы.

Владимир ЗАИЧЕНКО, представитель пресс-службы РЖД: В перспективе, благодаря этому дополнительному главному пути, станет больше пригородных поездов, увеличится количество мест в электричках. В настоящее время в районе микрорайона Звягино в подмосковном городе Пушкино у реки Клязьма подрядная организация ведет работу по строительству железнодорожного моста. К сожалению, в ходе строительных работ неизбежно образуются технологические отходы, которые потом поэтапно вывозятся. Подрядной организации сейчас дано поручение ускорить вывоз строительных материалов.

– Незаконную свалку сейчас разбирают. Подрядчик пригнал всю необходимую технику.

Павел ЩЕРБАКОВ, представитель подрядной организации: Работы ведутся ежедневно, техника задействована: экскаваторы, самосвалы и так далее. Полигон у нас за пределами Алексина Клинского района.

– Ликвидировать свалку должны до 21 июля. Чтобы срок не нарушили, за вывозом мусора следят инспекторы Госадмтехнадзора.