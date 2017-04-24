Нэт Марбл Гейтс собирается разместить 17 миллионов акций

Южнокорейская “Нэт Марбл Гейтс”, один из ведущих мировых разработчиков мобильных игр, собирается разместить 17 миллионов акций, что станет крупнейшим с 2010 годом IPO в этой стране. Компания, пишет “Файнэншиал Таймс”, планирует привлечь почти 2,5 миллиарда долларов. “Нэт Марбл” известна как разработчик ролевых игр с участием персонажей из вселенной комиксов “Марвел”. Кроме того, она выпустила игру “Лин Эйч – 2 Революшн”, вторую по объему выручки мобильную игру в мире. 22 процента акций компании принадлежит китайскому интернет-гиганту “Тенсент”.
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