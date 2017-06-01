Накопления в негосударственных пенсионных фондах увеличились более чем на 10 процентов

Накопления в негосударственных пенсионных фондах увеличились за первый квартал этого года более чем на 10 процентов. К концу марта они приблизились к отметке в 2,5 триллиона рублей. Такой рост связан с переходом в НПФ более 4,5 миллионов граждан. Вместе с новыми клиентами они получили 234 миллиарда и 400 миллионов рублей. А общее количество их клиентов превысило 34 миллиона человек.
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