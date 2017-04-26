Начался выпуск новой модели Genesis G80

Холдинг “Автотор” совместно с корейской “Хёнде Моторс” начали выпуск новой модели Genesis G80. Машина мощностью в 245 лошадиных сил предназначена для российского рынка. Совместный проект стартовал 4 года назад в Калининграде, сейчас с конвейера предприятия сошли уже больше 40 тысяч автомобилей “Хёнде”, а в прошлом году компании начали расширять производство – уже летом в Калининграде начнут строить новый конвейер.