Начался выпуск новой модели Genesis G80

Холдинг “Автотор” совместно с корейской “Хёнде Моторс” начали выпуск новой модели Genesis G80. Машина мощностью в 245 лошадиных сил предназначена для российского рынка. Совместный проект стартовал 4 года назад в Калининграде, сейчас с конвейера предприятия сошли уже больше 40 тысяч автомобилей “Хёнде”, а в прошлом году компании начали расширять производство – уже летом в Калининграде начнут строить новый конвейер.
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