На стадионе в Санкт-Петербурге во время финала кубка конфедераций будет работать фан-зона компании “Хендай”

2 июля во время финала Кубка конфедераций, который пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге, для посетителей будет работать фан-зона официального партнера турнира – компании “Хендай”. В специальном павильоне можно будет виртуально попутешествовать по всем странам-участницам, в помещениях “Фотокинекс” сделать фотографию с символикой любимой сборной, а также познакомиться с автомобилями “Хендай-крета” и “Хендай-соларис” и поучаствовать в конкурсах, где будут разыгрываться памятные призы.