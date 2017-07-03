На стадионе в Санкт-Петербурге во время финала кубка конфедераций будет работать фан-зона компании “Хендай”

2 июля во время финала Кубка конфедераций, который пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге, для посетителей будет работать фан-зона официального партнера турнира – компании “Хендай”. В специальном павильоне можно будет виртуально попутешествовать по всем странам-участницам, в помещениях “Фотокинекс” сделать фотографию с символикой любимой сборной, а также познакомиться с автомобилями “Хендай-крета” и “Хендай-соларис” и поучаствовать в конкурсах, где будут разыгрываться памятные призы.
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