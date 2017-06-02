На социально-экономические проекты Байкала требуется дополнительно 600 миллионов

Более 600 миллионов дополнительных рублей необходимо на социально-экономические проекты на Байкале. В настоящее время такого объема финансов нет и говорить о конкретике можно будет только после появления средств и после соответствующих решений правительства, пояснил глава Минприроды Сергей Донской в рамках Петербургского Международного экономического форума.