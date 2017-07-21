На МАКС-2017 представлен новый самолет для сельхозработ

По Редактор -
12:13
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Новинки, представленные в рамках авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском. Одна из них – специализированный самолет для сельскохозяйственных работ, который может использоваться для обработки лесов от вредителей, обследования промышленных объектов, ликвидации разливов нефтепродуктов и с целью воздействия на гидрометеорологические явления. Создание летной машины, как сообщается, встроено в разрабатываемую “Ростехом” систему управления авиахимработами – об этом сообщает “Интерфакс”.

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Редактор

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