На МАКС-2017 представлен новый самолет для сельхозработ

Новинки, представленные в рамках авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском. Одна из них – специализированный самолет для сельскохозяйственных работ, который может использоваться для обработки лесов от вредителей, обследования промышленных объектов, ликвидации разливов нефтепродуктов и с целью воздействия на гидрометеорологические явления. Создание летной машины, как сообщается, встроено в разрабатываемую “Ростехом” систему управления авиахимработами – об этом сообщает “Интерфакс”.
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