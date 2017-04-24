На 10,5 процентов в январе и феврале снижен зерновой экспорт из России, общий результат не дотянул до 4,5 миллионов тонн. В то же время поставки риса за рубеж увеличились на 71 процент, превысив 32 тысячи тонн, также Россия экспортировала 43 тысяч тонн подсолнечника, то есть в 2,4 раза превысила результаты того же период прошлого года, в феврале поставки этой продукции составили больше 26,5 тысяч тонн.