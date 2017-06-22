Московский авиационный узел входит в число самых загруженных в мире

Концентрация аэропортов в Москве и области самая высокая в стране. На столичные аэропорты в прошлом году пришлось 48 процентов всего пассажиропотока. Крупнейшим пассажирским авиахабом уже 2 года является Шереметьево. После приватизации большей части госпакета его контролирует Аркадий Ротенберг с партнерами. В прошлом году из “большой тройки” московских аэропортов только Шереметьево смог улучшить свои показатели. Пассажирооборот узла вырос почти на 8 процентов и превысил 33,5 миллиона человек. Шереметьево обслужил на 5 миллионов человек больше, чем его извечный конкурент Домодедово. Через управляющую компанию “Аэропорт Шереметьево” авиаузлом владеют миллиардер Аркадий Ротенберг, Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько. Контроль над акционерным обществом “Аэропорт Шереметьево” осуществляет “ТПС Авиа”. В этом холдинге этим троим бизнесменам принадлежат примерно равные доли.
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