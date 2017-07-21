Мираторг планирует в ближайшие годы увеличить вырочку до 250 миллиардов рублей

По Редактор -
12:13
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Агропромышленный холдинг “Мираторг” планирует в ближайшие годы увеличить выручку до 250 миллиардов рублей – об этом сообщил “Интерфаксу” президент холдинга Виктор Линник. По его словам, в текущем году выручка компании может составить около 150 миллиардов рублей. В качестве возможного драйвера роста выручки Линник назвал расширение экспортного потенциала агрохолдинга.

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Редактор

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