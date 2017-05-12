Новости от Минфина. Всего за 8 рабочих дней Минфин разместил более половины дебютного выпуска ОФЗ для населения. по состоянию на 10 мая бондов куплено более чем на 7,5 миллиардов рублей общего выпуска в 15 миллиардов – это составляет 50,8 процента предложенных бумаг. Больше всего сделок, как отмечается, было совершено в последний рабочий день накануне Первомая. Время приобрести ценные бумаги, полностью гарантированные государством, еще есть – их будут продавать в отделениях “Сбербанка” и ВТБ24 до середины октября.
СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА
Оставайтесь на связи
131ФанатыМне нравится
124ПодписчикиЧитать
145ЧитателиЧитать
48ПодписчикиПодписаться
Услуги
Мониторинг СМИ
Что такое мониторинг СМИ? Мониторинг СМИ - способ получения открытой информации о рынках, брендах, компаниях, персоналиях, общественно-политических процессах и событиях. Правильный выбор источников и непрерывность поиска гарантируют...
Тематические обзоры
Материалы, предоставляемые Агентством WPS, могут использоваться только для внутренних исследовательских и аналитических целей. Любое воспроизведение, опубликование, последующая передача в эфир или публичный показ могут...
Аналитика
Что такое мониторинг Аналитика? Аналитика тесно связана с Мониторингом СМИ, так как, заказывая мониторинг, заказчик получает большой объем релевантной структурированной информации. Часто она бывает нужна...