Минфин разместил более половины дебютного выпуска ОФЗ для населения

По Редактор -
18:14
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Новости от Минфина. Всего за 8 рабочих дней Минфин разместил более половины дебютного выпуска ОФЗ для населения. по состоянию на 10 мая бондов куплено более чем на 7,5 миллиардов рублей общего выпуска в 15 миллиардов – это составляет 50,8 процента предложенных бумаг. Больше всего сделок, как отмечается, было совершено в последний рабочий день накануне Первомая. Время приобрести ценные бумаги, полностью гарантированные государством, еще есть – их будут продавать в отделениях “Сбербанка” и ВТБ24 до середины октября.

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Редактор

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