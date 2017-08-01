Мегафон будет судиться с антимонопольной службой из-за требований отменить внутрисетевой роуминг

Состовый оператор “МегаФон” собирается судиться антимонопольной службой из-за требований отменить внутрисетевой роуминг – это, когда тарифы у одного и того же оператора, стоимость звонков выше во время поездок по России. Как рассказала РБК официальный представитель “МегаФон” Юлия Дорохина, не устраивают сроки, в которые ФАС требует выполнить предписание.

Юлия ДОРОХИНА, представитель сотового оператора “МегаФон”: Действительно, мы остаемся с этой мыслью, что если наши доводы не будут услышаны, то мы готовы будем обсуждать их в судебном порядке, в частности, о том, какой срок предъявлен для отмены внутрисетевого роуминга. Изначально он был две недели, сейчас его сместили на середину августа, но он по-прежнему остается невозможным с точки зрения реализации этой инициативы.