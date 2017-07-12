McDonald’s запустил сервис доставки еды в Москве

“Макдональдс” решил догнать своих конкурентов – сети ресторанов быстрого питания KFC и “Бургер Кинг” – и запустил в Москве в тестовом режиме доставку еды. Для этого, сообщает РБК, необходимо загрузить приложение UberEats. Пока оформить доставку, стоимость которой 99 рублей, можно из шести ресторанов. В дальнейшем географию планируется расширить. Впервые о планах развивать этот сервис в России представители американской компании говорили еще весной 2016 года.
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