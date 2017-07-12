McDonald’s запустил сервис доставки еды в Москве

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Макдональдс” решил догнать своих конкурентов – сети ресторанов быстрого питания KFC и “Бургер Кинг” – и запустил в Москве в тестовом режиме доставку едыДля этогосообщает РБКнеобходимо загрузить приложение UberEatsПока оформить доставкустоимость которой 99 рублейможно из шести ресторановВ дальнейшем географию планируется расширитьВпервые о планах развивать этот сервис в России представители американской компании говорили еще весной 2016 года.

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Редактор
Редактор

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