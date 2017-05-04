Mail.Ru Group покупает сервис доставки еды ZakaZaka

Сумма сделки порядка 18 миллионов долларов, сообщила интернет-компания. Сервис ориентирован в основном на регионы, он обслуживает свыше 2,5 тысяч ресторанов-партнеров по России. Ранее Mail.Ru приобрела аналогичную службу доставки Delivery Club. Объем этого рынка оценивается примерно в 100 миллиардов рублей, он растет на 10-15 процентов в год.