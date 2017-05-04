Mail.Ru Group покупает сервис доставки еды ZakaZaka

Сумма сделки порядка 18 миллионов долларов, сообщила интернет-компания. Сервис ориентирован в основном на регионы, он обслуживает свыше 2,5 тысяч ресторанов-партнеров по России. Ранее Mail.Ru приобрела аналогичную службу доставки Delivery Club. Объем этого рынка оценивается примерно в 100 миллиардов рублей, он растет на 10-15 процентов в год.
СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА
Оставайтесь на связи
121ФанатыМне нравится
118ПодписчикиЧитать
135ЧитателиЧитать
48ПодписчикиПодписаться
Услуги
Мониторинг СМИ
Что такое мониторинг СМИ? Мониторинг СМИ - способ получения открытой информации о рынках, брендах, компаниях, персоналиях, общественно-политических процессах и событиях. Правильный выбор источников и непрерывность поиска гарантируют...
Тематические обзоры
Материалы, предоставляемые Агентством WPS, могут использоваться только для внутренних исследовательских и аналитических целей. Любое воспроизведение, опубликование, последующая передача в эфир или публичный показ могут...
Аналитика
Что такое мониторинг Аналитика? Аналитика тесно связана с Мониторингом СМИ, так как, заказывая мониторинг, заказчик получает большой объем релевантной структурированной информации. Часто она бывает нужна...