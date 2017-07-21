Логистический почтовый центр в Ростове начнут строить в сентябре

Почта России планирует ввести в строй многофункциональный логистический центр в Ростовской области стоимостью 4 миллиарда рублей в начале 2019 года. Как сообщил гендиректор предприятия Николай Подгузов, разработка проектной рабочей документации должна быть завершена к сентябрю. Непосредственно к строительству планируется приступить в сентябре-октябре текущего года. Логистический центр станет одним из крупнейших в России, его общая площадь превысит 50 тысяч квадратных метров, там будут заняты 1,5 тысячи человек.