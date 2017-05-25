Льготные займы на покупку квартир

По Сафонов Сергей -
21:57
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Льготные займы на покупку квартир
Льготные займы на покупку квартир

Агентство ипотечного жилищного кредитования запустило программу льготных займов на покупку квартир в строящемся домах. Ставка по этим кредитам начинается от 7 процентов годовых. Льготные кредиты стали доступны жителям двух областей: Новгородской – годовая ставка составляет 8 процентов, во Владимирской – 7. Субсидирует жилищные займы АИЖК и региональные власти. Такая ипотека предоставляется только многодетным семьям и родителям, которые воспитывают ребенка-инвалида.
Ну а накануне Дмитрий Медведев сообщил, что ставки по обычной ипотеке, без всяких льгот, в ближайшие 2 года должны снизиться до 6 процентов. Это произойдет в случае, если инфляция не превысит 4,5 процентов, а ключевая ставка не поднимется выше 10 процентов. Сейчас ставка 9,25, но ЦБ намерен снизить ее до 8 процентов. В этом году кредиты на приобретение жилья в среднем обходятся примерно в 12 процентов годовых, минимальная цена займа около 10 процентов, а максимальная – более 15.

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Сафонов Сергей
Сафонов Сергей

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