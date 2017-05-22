Курс доллара на конец года может составить 62 или 63 рубля

Обменный курс на конец года может составить 62 или 63 рубля за доллар, а не 68, как ожидалось ранее, – об этом, как передает “Интерфакс”, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. политик его словам, такой курс возможен при условии, что производители нефти продлят соглашение о снижении добычи. В этом случае, как ожидает ведомство, цена нефти вырастет, рубль по сравнению с прежними ожиданиями укрепится, инфляция будет ниже базового прогноза. При этом Орешкин не исключил: Банк России может перейти к более агрессивному снижению ключевой ставки, чтобы инфляция не сильно отклонилась от цели в 4 процента.