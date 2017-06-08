Крупные российские компании оптимистично оценивают работу в Швейцарии

Наряду с банками, компании, входящие в “Союз российских промышленников и предпринимателей” в этой стране, за прошлый год более чем на 20 процентов увеличили свой оборот, несмотря на непростую конъюнктуру и режим санкций, – об этом сообщил Виктор Борисенко, председатель правления этого объединения и руководитель представительств “Внешэкономбанка” в Швейцарии и Италии. Такие итоги озвучены в Женеве на ежегодной ассамблее, на которой также было переизбрано бюро организации и представлены планы на ближайший год. По уставу, в организацию могут входить корпорации и банки с годовым объемом товарооборота не меньше 1 миллиарда швейцарских франков.