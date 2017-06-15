Красноярский машиностроительный завод объявил конкурс на реконструкцию цеха двигателей

Ведущий российский производитель оружия намерен также создать новый испытательный стенд, начальная цена контракта 400 миллионов рублей. После реконструкции завод начнет выпускать новый вид продукции – тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты.
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