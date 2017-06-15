Красноярский машиностроительный завод объявил конкурс на реконструкцию цеха двигателей

По Редактор -
13:50
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Ведущий российский производитель оружия намерен также создать новый испытательный стенд, начальная цена контракта 400 миллионов рублей. После реконструкции завод начнет выпускать новый вид продукции – тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты.

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Редактор

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