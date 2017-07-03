Корпорация “Роснано” продала свой пакет акций в предприятии “Микрон”

Корпорация “Роснано” в рамках опционного соглашения, заключенного в 2014 году, продала свой пакет акций в предприятии “Микрон”. Покупатель – АФК “Система”. Возможная стоимость сделки, сообщает “Интерфакс”, 8 миллиардов рублей. Часть денег АФК уже выплатила, оставшиеся средства будут перечислены до конца 2017 года. Ранее АФК “Система” и “Росэлектроника”, входящая в корпорацию “Ростех”, договорились об объединении активов в сфере микроэлектроники, и “Микрон” в рамках этого соглашения может быть в качестве взноса “Системы” внесен в объединенную компанию.