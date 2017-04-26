Консультации в Турции по зерну

По Редактор -
18:30
0
11

В ближайшие дни делегация российских министерств намерена провести консультации в Турции по зерну. Как отметил зам главы Минэкономразвития Алексей Груздев, введение Турцией ограничений идет вразрез с нормами ВТО. С 15 марта страна исключила Россию из числа государств, которые пользуются правом беспошлинной поставки зерна и некоторых продуктов зернопереработки. В частности, поставки пшеницы теперь возможны лишь по пошлине 130%, риса – в 45%, подсолнечного масла – в 36%. Эксперты связывают эту ограничительную меру с сохранением запрета на поставки в Россию томатов и ряда других овощей из Турции, который действует с января прошлого года.

Подпишись на новости этой тематики!

Подписка на выпуск позволит непрерывно быть в курсе публикаций СМИ по интересующим вас вопросам. Это дает полный контроль над ситуацией. Будь на шаг впереди конкурентов.

Узнать больше
ПОДЕЛИТЬСЯ
Редактор

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ