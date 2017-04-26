В ближайшие дни делегация российских министерств намерена провести консультации в Турции по зерну. Как отметил зам главы Минэкономразвития Алексей Груздев, введение Турцией ограничений идет вразрез с нормами ВТО. С 15 марта страна исключила Россию из числа государств, которые пользуются правом беспошлинной поставки зерна и некоторых продуктов зернопереработки. В частности, поставки пшеницы теперь возможны лишь по пошлине 130%, риса – в 45%, подсолнечного масла – в 36%. Эксперты связывают эту ограничительную меру с сохранением запрета на поставки в Россию томатов и ряда других овощей из Турции, который действует с января прошлого года.