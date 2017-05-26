Компания “Ренова Актив” сможет купить 25 процентов голосующих акций холдинга “Акадо”

По Редактор -
18:33
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Компания “Ренова Актив”, входящая в группу “Ренова” Виктора Вексельберга, сможет купить 25 процентов голосующих акций холдинга “Акадо”. Федеральная антимонопольная служба, сообщает “Интерфакс”, удовлетворила поданное ходатайство. “Ренова Актив” уже владеет 67 процентами “Акадо”, а оставшиеся 33 принадлежат компании CMCR Menegement, подконтрольной Юрию Припачкину. Также “Акадо Холдинг” владеет 100 процентами “Комкора” – основного операционного актива.

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Редактор

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