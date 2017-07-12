Компания “GM-АвтоВАЗ” отзывает более 2,5 тысяч автомобилей Chevrolet Niva

Компания “GM–АвтоВАЗ” объявила об отзыве более 2,5 тысяч автомобилей Chevrolet Niva. В машинах, выпущенных в ноябре прошлого года, обнаружен дефект – негерметичность топливного бака. Для их замены владельцам нужно обратиться в сервисные центры. Все работы будут произведены бесплатно.
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