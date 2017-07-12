Компания “GM-АвтоВАЗ” отзывает более 2,5 тысяч автомобилей Chevrolet Niva

По Редактор -
1:08
0
51

Компания “GMАвтоВАЗ” объявила об отзыве более 2,5 тысяч автомобилей Chevrolet NivaВ машинахвыпущенных в ноябре прошлого годаобнаружен дефект – негерметичность топливного бакаДля их замены владельцам нужно обратиться в сервисные центрыВсе работы будут произведены бесплатно.

Подпишись на новости этой тематики!

Подписка на выпуск позволит непрерывно быть в курсе публикаций СМИ по интересующим вас вопросам. Это дает полный контроль над ситуацией. Будь на шаг впереди конкурентов.

Узнать больше
ПОДЕЛИТЬСЯ
Редактор
Редактор

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ