Компания “Апатит” начала строительство уникального комплекса конвейерной транспортировки пород

Агрегат длиной в 3,5 километра позволит отказаться от самосвалов, снизить себестоимость руды и позволит увеличить добычу фосфатов. Компания вложила в проект 31 миллион евро, строит комплекс немецкая ThyssenKrupp, для нее сотрудничество с “Апатитом” – самый крупный контракт за последние пять лет.