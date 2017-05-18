Компания “Апатит” начала строительство уникального комплекса конвейерной транспортировки пород

Агрегат длиной в 3,5 километра позволит отказаться от самосвалов, снизить себестоимость руды и позволит увеличить добычу фосфатов. Компания вложила в проект 31 миллион евро, строит комплекс немецкая ThyssenKrupp, для нее сотрудничество с “Апатитом” – самый крупный контракт за последние пять лет.
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